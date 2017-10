Ott Tänaku endine paarimees Raigo Mõlder, kes tänavu peaasjalikult Georg Grossile legendi lugenud, on Saaremaa rallil imelikus seisus. Rajal kihutavad mehele tuttavad piloodid, kuid sedapuhku vaatab kaardilugeja võiduajamist meeskonna baasist.



"Päris pealtvaataja ma pole. Katsetel pole küll käinud, aga silma hoian ikka peal," lausus Mõlder Kadi Raadiole. "Georgil [Gross] ka kindlam tunne siis. Sisendan neile enesekindlust ja julgustan. Ilmselgelt sõita oleks lahedam, aga tiimitöö koordineerimine meeldib ka."



Ott Tänak kihutab Saaremaa teedel möödunud aasta Ford Fiesta WRC autoga. Masin, mis ka Mõlderile tuttav. Kas masinast saaks midagi veel rohkem välja pigistada?



"Fakt on, et täiesti 100%liselt ta ei sõida. Kui väga peaks tahtma, küll siis juurde tuleks. Kaardilugeja samamoodi uus ju," lausus Tänaku endine kaassõitja. "Magus muidugi kodupublikule, et Ott [Tänak] kodumetsade vahel WRC autoga just sõidab."



Kuidas hindab legendimeister tavapäraselt sõitjakohustusi täitva Grossi pingutusi Tänaku kõrvalistmel. "Tühja koha pealt Ott [Tänak] nii kiiresti ei sõidaks, et järelikult saab Georg ikka hakkama," sõnas Mõlder. "Kui väljavaatamist pole, klaasid on porised ja si*****, siis on ka kaardilugejal raske. Eks ta pea ees vette visati, aga tundub, et on sügav vesi."