Saaremaa 50. juubeliralli võitis ootuspäraselt koduradadel kihutanud Ott Tänak, kellele luges erandkorras kaarti Georg Gross.

Lääne- ja Kesk-Saaremaa kruusateedel sõidetud 11 kiiruskatsel näitas Tänak kiireimat aega kõigil etappidel. Vähehaaval oma edu stabiilselt kasvatanud saarlane edestas lõpuks idanaabrit Nikolai Grjazinit 3 minuti ja 25 sekundiga.

Kui Tänakult uuriti, mis on esimene ja kõige lahedam asi, mis talle rallile tagasi mõeldes pähe tuleb, vastas mees: „Esimene lahe asi on üleüldine atmosfäär. Inimesi, kaasaelajaid, fänne oli tõesti palju. Seda oli lahe näha. Kui päris aus olla, siis polegi midagi sarnast Eesti ega Saaremaa rallidel näinud. Väga positiivne, et meil õnnestus siin osaleda. Isiklikult väga tahtsin seda teha, et saaks inimestele midagi tagasi anda.“

Ka kaardilugeja Gross muutis ralli Tänaku jaoks unustamatuks. „Teiseks see, et tegime seda koos Georgiga. Kaks juhti ühes autos ei kõla võib-olla kõige mõistlikumalt. Georg nägi enne rallit väga palju vaeva. Kui aus olla, siis ma polegi vist näinud, et ta ühe ralli ettevalmistuse kallal nii kõvasti tööd teeb. Tuleb au anda ja öelda, et mees on oma tööd hästi teinud. WRC autos ja sellistes oludes on selle ära tegemine kõva asi. Tal ei olnud kindlasti lihtne.“

Kolmas koht jäi samuti Eestisse, kui Raul Jeets edestas ligi 25 sekundiga põhjanaabrit Tomi Tukiainenit. Mullune võitja Siim Plangi oli kahe päeva jooksul hädas auto rajal hoidmisega ning jäi parematest kaugele.