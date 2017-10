Kord sattunud kaks sõpra taevaväravate ette oma järjekorda ootama. Üks küsinud teiselt: "Millesse sa surid?"

"Ah, mis minust - külmusin surnuks. Räägi parem, mis sinuga juhtus."

"Minuga oli sihuke isevärki lugu, et hakkasin kahtlustama, et naine mind petab. Tormasin siis ükskord koju, et nad teolt tabada, olles kindel, et armuke on platsis - aga otsisin igalt poolt, voodi alt, vannitoast, trepi alt, keldrist ja rõdult, tormasin nii kaua ringi,

kuni infarkti sain ja siin ma siis nüüd olen!"

"Miks sa siis sügavkülmikusse ei vaadanud? Oleksid võinud kahe inimese elu päästa!"