Eesti käsipallimeister Põlva Serviti pidas Horvaatias EHF Cupi teise eelringi korduskohtumise Horvaatia meistrivõistluste hõbeda Našice RK Nexega ja kaotas 21:32 (12:12). Olles kodus kahe väravaga horvaatidele alla jäänud, kujunes koondtulemuseks 46:59 ning Serviti euroteekond lõppes.

Kohtumine Našices algas küll kahe kiire kodumeeskonna väravaga, ent peagi oli Serviti pärast Henri Sillaste täpset karistusviset 5:4 ees. Siis tuli mõõn ja horvaadid tegid 5:0 spurdi, millele Eesti meister omakorda nelja vastuseta väravaga vastas. Poolaja lõpuks võitles Serviti välja viigi 12:12, heas hoos olid Roman Aizatullov ja Sillaste, kel selleks hetkeks oli kirjas vastavalt viis ja neli väravat.

"Suutsime terve poolaja vastastega sammu pidada, tagaliinis olid liidrid olemas, Aizatullov viskas suurepäraseid väravaid ja Eston Varusk tegi tähtsaid tõrjeid väravasuul. Tundus, et kõik on meie kontrolli all," summeeris Serviti peatreener Kalmer Musting avapoolaja.