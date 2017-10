Eesti naiste tennise esireket Anett Kontaveit (WTA 35.) alustab esmaspäeval WTA-turniiri Luksemburgis Jana Cepelova (WTA 108.) vastu.

Kuigi 24aastane slovakitar on Kontaveitist tabelis tunduvalt tagapool, pole ta eestlannale kõige mugavam vastane olnud. Varasemalt on kohtutud kahel korral ning mängude seis on 1:1 viigis.

Esmakordselt kohtuti 2014. aasta juulis ning toona jäi kindlalt 2:0 peale Cepelova. Tänavu kevadel Rooma turniiril kuulus aga võit Kontaveitile, kui eestlannal läks paremuse näitamiseks vaja kolme setti.

Kontaveiti kodulehe andmetel on tegemist tennisisti aasta viimase turniiriga. Pärast hooaja algust on tema viimase aja vorm olnud nigel, kui viimasest üheksast mängust on võidukalt lõppenud vaid üks.

Luksemburgi turniiril mängitakse praegu kvalifikatsiooni, põhiturniiri algab esmaspäeval. Kontaveiti ja Cepelova kohtumine peaks algama lõuna paiku.