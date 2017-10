Ühtlasi jätkus Diego Simeone seeria, kui tal pole peatreenerina õnnestunud liigamängudes Barcelonat alistada. Ühtekokku nüüd juba 12 (4 viiki, 8 kaotust) kohtumist.

Viigiline tulemus tähendab seda, et mõlemad meeskonnad jätkavad La Ligas kaotuseta. Barcelona on kogunud 22 punkti ning edestab Madridi Reali 5 silmaga. Atletico on 16 punktiga kolmas.