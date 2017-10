"Ta võitleb kogu hingest. Just nagu oma ülieduka vormelikarjääri ajal. Aga tundub, et legend on võitlust ebavõrdse vastasega seekord kaotamas," seisab artikli juhtlõigus.

Fakt on aga see, et vormelilegendi seis on kriitiline. Viimaste andmete kohaselt on Schumacher jätkuvalt koomas ning tema ripub juuksekarva otsas. Väidetavalt on ta kehakaal langenud vaid 45 kilogrammi peale ja kasvust kadunud 14 sentimeetrit.

"Michaeli fännid vääriksid tõde," on Schumacheri mänedžer ja hea sõber Willi Weber pettunud, et perekond endise vormelipiloodi tegelikku seisu varjab. Ta lisab, et teda on hakatud eirama. llmselt seetõttu, et tal liiga palju tähtsat infot poleks.