Jalgpallilegendi David Beckhamit on õnnistatud kolme pojaga, kuid vaikselt hakkab selgeks saama, et isa jälgedes ei soovi neist astuda keegi.

Nimelt teatas keskmine, 13aastane Romeo, poeg ühel päeval, et teda jalgpall ei enam huvita. "Osa minust oli täiesti löödud," tunnistas endine vutitäht. "Aga teisalt tundsin kergendust. Tal on muud huvid ja see meeldib mulle."

Nimelt on noormees oma vanematelt hea välimuse pärinud, mistõttu ta vaatama noorele eale juba Burberry´i heaks modellina esineb. Sama valdkond pakub talle ilmselt huvi ka tulevikus.

Ilmselt ei jää jalgpalli juurde ka Beckhamite vanim poeg Brooklyn. 16aastane noormees oli küll Arsenali noortemeeskonnas, kuid lahkus sealt. Tema suureks kireks on fotograafia.

Perekonna noorim liige 12aastane Cruz teeb juba vaikselt aga ilma muusikamaailmas.