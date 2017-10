Indoneesia jalgpalli tabas täna tragöödia, sest kõrgliigaklubi Persela Lamongani väravavaht Choirul Huda suri liigamängus saadud pea- ja kaelavigastuste tagajärjel.

Eriti õnnetuks muudab juhtunu fakt, et 38aastasele mehele põhjustas surmava trauma kokkupõrge oma kaitsjaga (vt videot allpool). Hudale anti platsi kõrval esmaabi, misjärel toimetati ta haiglasse, kus ta üsna varsti surnuks tunnistati.

"Ta oli teadvusel ja kurtis valu rinnus," kommenteeris üks meditsiinitöötaja Indoneesia meediale. "Seejärel langes ta koomasse."

Meeskond mängis kohtumise lõpuni (2:0 võit) ning tormas seejärel haiglasse, kus neilegi kurb uudis teatati.

Huda oli fännide seas äärmiselt populaarne, sest ta liitus klubiga juba aastal 1999.

Goalkeeper Choirul Huda ended up dying from this collision. How in the world does that happen?? Looked harmless. RIP https://t.co/M117MGY5ay