Õhtuleht avaldab täismahus Eesti Jalgpalli Liidu ajakirja "Jalka" oktoobrikuu numbris ilmunud artikli.

Esinejanimega räppar Reket ehk kodanikunimega Tom-Olaf Urb on oma unistuste koosseisu nomineerinud rohkelt muusikaga seotud inimesi, kelle abil loodab ta tõestada, et muusika ja sport käivad käsikäes. Üks on aga kindel – kui sama seltskond peaks peale palliplatsi mõnel kontserdil kokku saama, siis on oodata igavesti vinget show’d!