„Georg nägi enne võistlust väga palju vaeva. Kui aus olla, siis ma polegi vist näinud, et ta ühe ralli ettevalmistuse kallal nii kõvasti tööd teeb. Tuleb au anda ja öelda, et mees on oma tööd hästi teinud. WRC autos ja sedasorti oludes on selle ära tegemine kõva asi. Tal ei olnud kindlasti lihtne,“ arutles MM-sarjas teist kohta hoidev ralliäss.

Peaaegu pooled katkestasid

Vähe sellest, et kahest piloodist koosneva ekipaažiga sai Saaremaa ralli väga erilise võitjapaari, oli see igast küljest vägev ja paljude jaoks unustamatu juubeliralli.

Kuigi vihma sadas peaaegu lakkamatult, kogunesid ilmataati trotsinud tuhanded fännid raja äärde ja elasid kogu hingest kaasa 174 starti tulnud rallipaarile. Olude keerulisusest annab aimu fakt, et koguni 85 tiimi katkestasid. Seda on isegi sügisese ja mudase Saaremaa ralli kohta tohutu hulk.

„Inimesi, kaasaelajaid, fänne oli tõesti palju. Seda oli lahe näha. Kui päris aus olla, siis polegi Eesti ega Saaremaa rallidel midagi sarnast näinud,“ kiitis Tänak kodumaa poolehoidjaid. Tõsi, suur hulk rahvast oli kohale sõitnud ka Soomest, sest ka põhjanaabrid tahtsid rallietendusest osa saada.

Tänak ja Gross ei salanud, et kohati tekkis autos väiksemat sorti segadusi, kuid need ei seganud meestel kõiki kiiruskaitseid võitmast. Üllatust siin siiski otsida ei tasu, sest lähikonkurendid startisid selgelt vähem võimsate R5 autodega.

Teisele kohale jäänud Läti-Venemaa segapaar Nikolai Grjazin ja Jaroslav Fjodorov (Škoda Fabia R5) kaotasid võitjatele lõpuks enam kui kolme minutiga. Kolmandana kerkisid poodiumile Raul Jeets ja Andrus Toom (Škoda Fabia R5).

Tänak kinnitas iga kiiruskatse järel ralliraadiole, et Gross tegi üllatavalt head tööd. Polnud kahtlustki, et paarimees suutis maailma tippu kuuluvat saarlast üllatada: „Ulme asi, mida Georg tegi. Arvasime, et ta ei saa hakkama. On väga palju kaardilugejaid, kes ei saaks. Ise küll sellist asja ei teeks!“

Ott Tänak leidis aega fännide rõõmustamiseks. (Alar Truu)

Hea emotsiooniga Walesi

Kuigi laupäeval hakkas Fordi rool logisema ja üle tuli elada ka mõni ärevam moment, püsis meeste tuju pidevalt kõrgel. Pingelise MM-hooaja lõpu eel sai Tänak kodus akusid laadida. Kuressaare raekoja juures asunud poodimile sõitmise eel jagas mees hea meelega kõigile huvilistele autogramme, tegi pilte, esitas isegi koos lapsega lühikese ja armsa tantsu – mees nautis Saaremaa rahva hulgas viibimist! Tunne oli vastastikune – ka publik sai sangari kohalolust mõnusa emotsiooni.

„Väga positiivne, et meil õnnestus siin osaleda. Isiklikult tahtsin seda väga teha, et saaksin inimestele midagi tagasi anda,“ tõdes Tänak. Kas selja taha jäänud 11 kindla võiduga lõppenud kiiruskatset ka sportliku nurga alt midagi juurde andsid? „Kõige kasulikum ongi siit saadud emotsioon. Lahe oli kõiki neid inimesi näha. Suur tänu neile. Nad tegid 50. ralli väga eriliseks. Olud olid keerulised, aga teame, et järgmine MM-ralli Walesis tuleb samasugune.“

Isegi Suurbritannia ralliportaalides ei jäänud märkamata, et M-Spordi tiimis kihutav eestlane valmistus 28. oktoobril algavaks Walesi võidukihutamiseks omal moel. Kuu lõpus on siiski istumise all Ford Fiesta kõige uuem mudel ja kaarti loeb taas Martin Järveoja.

Ott Tänak ja Georg Gross Saaremaa rallil. (Alar Truu)

***

Gross: mõtlesin: milleks mul seda vaja on? Nüüd tean!

Georg Gross tunnistas, et paar päeva enne rallit ei saanud ta enam aru, miks andis lubaduse Saaremaal Ott Tänakule kaarti lugeda. Vihma aina sadas ja olud muutusid üha keerulisemaks. Kuiva trenni oli ta teinud, kuid reaalset koostööd Tänakuga harjutada ei saanudki.

„Mitte ainult ilm ei tekitanud kahtlusi. Kui ralli lähemale hakkas jõudma, mõtlesin tõsiselt: milleks mul seda tegelikult vaja on? Ma tõesti ei teadnud. Nüüd tean! See oli mulle enda proovilepanekuks väga huvitav kogemus. Kas suudan või ei suuda?“ rääkis õnnelik rallimees pärast finišit.

Kui väga tahta, mahub kaks pilooti ka ühte autosse ära – Ott Tänak ja Georg Gross (paremal). (Alar Truu)

„Nägin kõvasti vaeva ja tegin palju kuiva trenni. Üritasin lihtsalt anda endast parimat, et me häbisse ei jääks. Tagantjärele võib öelda, et kõik läks hästi. Samas tunnistan, et võtsime riski.“

Grossist sai läbi aegade teine mees, kes on Saaremaa ralli võitnud nii piloodi kui ka kaardilugejana. 1970ndate lõpus sai samasuguse tembuga hakkama Jaan Metsalu.

Kaardilugejana end proovile pannud piloot jätkas: „Emotsionaalselt oli see väga lahe kogemus. Lisaks õppisin Oti kõrvalt palju asju. Tingimused olid nii keerulised, et ma poleks sõitjana suutnud kuskilt otsast temaga ligilähedast tempot arendada. Kuiva ilmaga oleks ehk mõni võrdlusmoment rohkem olnud, aga see siin oli täiesti teine tase.“

Juba varem tänavuse Eesti meistritiitli kindlustanud Gross kinnitas, et rohkem teda kaardilugeja ametis ei näe ja järgmisel aastal kihutab mees taas Fordi WRC auto roolis.

***

Jeets võttis Walesi ralli eel maksimumi

Saaremaal kolmanda koha välja sõitnud Raul Jeets elas kuuendal kiiruskatsel üle äreva hetke.

„Jõudsime katsel korra välja sõitnud konkurendi juures peatunud Kaspar Koitlale järgi ja tulime terve katse tema taga. Ega seal väga varianti mööda pääseda olnud,“ selgitas Jeets sündmuste kulgu.

Raul Jeets ja Andrus Toom Saaremaa rallil. (Ray Põder)

„Viimasel kolmandikul oli Leedu sõitja Giedrius Notkus tee ääres rehvi vahetanud. Koitlat ta nägi, meid mitte, ja ta tuli kohe pärast Koitlat rajale. See oli selline koht, kus kiirus oli 130 km/h ringis ja nägin, kuidas ta rajale meie ette keeras. Jõudsime pisut pidurdada, aga rallikrossi stiilis kergest kokkupõrkest ei pääsenud. Õnneks oli see nii kerge, et kumbki auto kannatada ei saanud. Pärast ta tuli ja vabandas ka viisakalt,“ rääkis Jeets.

Kokkuvõttes jäi Jeets oma etteastega rahule. Sarnaselt Ott Tänakule stardib ka tema ka Walesi rallil ning Saaremaalt kogus mees keerulise katsumuse eel vajalikku enesekindlust. „Nüüd on hea tunne Walesi minna, sest saime Otiga samal poodiumil seista. Teise koha mehed (Nikolai Grjazin/Jaroslav Fjodorov - toim) on samuti professionaalid, kes võitsid eelmisel nädalal just ERC etapi. Meie võtsime siit oma maksimumi.“

***

„Tahaks raja peal püsida küll, aga ei oska.“

Saaremaa rallil aitas ka tänavu näpuga järge ajada Kadi Raadio, kes kiiruskatsetel pilootidelt verivärskeid kommentaare võttis. Lisaks pedaalitallajatele osaleb Saaremaa mõõduvõtul ka lihtsalt õlinäppe ja asjaarmastajaid, kes esimest kohta ei püüa. Ka nende peale on mõeldud!

Iga aasta annab Kadi Raadio välja tiitli „Saaremaa Ralli Kuldsuu". Auhind antakse rallimehele, kes raadiot kõige kenamate kommentaaridega kostitab.

Tänavune võidulause:

„Aasta aega pole rallikaga sõitnud ja teate, see on samasugune tunne, et tahad pruudi tantsima viia, aga pole ammu tantsinud ja ikka tallud tal varvaste peal.“

Veel pärleid:

„Ei mahu teele ära, nii, kui gaasi paned, oled jälle kuskil võpsikus.“

„Stalingrad. Sellised rööpad, et trammiga oleks hea sõita“

„Poole sõidu pealt hakkas toidu lõhna kusagilt sisse tulema, nii ei saa ju sõita.”

“Kurat, tee on nii mudane, et paremat jalga pean kui ämma hoidma.”

“Hull on rada küll, aga turistid on ka jalus. Põhjanaabrid pool katset sõitsid ees, aga noh, las nad seavad atra seal. Auto aurab siin, aga ma ise ka vist juba auran.”

„Tahaks raja peal püsida küll, aga ei oska.“

***