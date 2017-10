Kohalikel valimistel on alati tähtis, et kandideerivad inimesed oleksid nägupidi rahvale tuttavad. See on koht, kus sportlased tihti erakondadele ja valimisliitudele kasulikud saavad olla. Õhtuleht heidab pilgu peale Eesti sporditegelaste ja sportlaste häältesaagile.

Sporditegelastest suurima saagi kogus Eesti Olümpiakomitee (EOK) president Urmas Sõõrumaa, kes kandideeris kesklinnas valimisliidu Savisaare VL ja Tegus Tallinn ridades. Paraku ärimehe kokku kraabitud 734 häält teda Tallinna linnavolikokku ei viinud.



Küll aga pääses sinna Sotsiaaldemokraatide ridades kandideerinud motosõitja Anastassia Kovalenko, kes kogus Lasnamäel 392. Temale tuli sedapuhku appi kompensatsioonimandaat.



Vaieldamatult võimsaima tulemuse sportlastest tegi endine kümnevõistleja Madis Kallas. Kuressaare linnapea kogus Saaremaal Sotsiaaldemokraatide eest 1053 häält, olles nii ülekaalukalt sealsete valimiste võitja.



Tartus hiilgas endine Tartu Rocki korvpallur Tanel Tein, kes 853 häälega linna volikokku pääses. Pärnus kahekordsel olümpiahõbedal Jüri Jaansonil nii hästi ei läinud. Kunagine sõudja kogus oma endisest abikaasast Tatjana Jaansonist ühe hääle enam, saades lõpuks 65 häält.





TOP 10 Sporditegelaste hääled Tallinnas: