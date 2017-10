Tuntud praegustest või endistest sportlastest tegi üle Eesti kõige kõvema tulemuse valimisliidu "Tartu Eest" esinumber Tanel Tein, kes kogus 853 häält, aidates sellega väga tugevalt ka oma liidu valimiskünnise ületamisele kaasa. Multifunktsionaalse keskuse Arena Tartu rajamise pooldajana tuntuks saanud valimisliit kogus 5,4 protsenti ülikoolilinnas antud häältest. Volikogusse saadi kaks kohta, künnis ületati 138 häälega. Tein sai individuaalselt Tartus seitsmenda häältesaagi. "On tähtis, et meie hääl jääb kostma. Volikogus otsustajatele lähemal olles saame kahtlemata oma mõtteid ja ideid paremini selgitada," ütles Tein, kel on ülekaalukalt suurima häältesaagi saanud linnapea Urmas Klaasi poolt täna pärastlõunaks kutse kohtumisele.

Tein rõhutas, et väljapoole paistab mõistagi kõige paremini Arena Tartu idee, kuid valimisliidu "Tartu Eest" platvormi põhisuunaks on küsimus, kuidas linnakassasse lisatulu tekitada. Ning nende meelest on Arena Tartu selleks hea vahend.

"Üks suund on meelitada linna juurde turiste, teine - et regulaarselt lisanduks uusi linnakodanikke. Turistid toovad võõrast raha, mis lisab äripotentsiaali. Ülikooli lõpetab igal aastal 2500 tudengit, kellest 70 protsenti lahkub Tartust. Meie eesmärk on saada see protsent 50 peale. See tähendaks regulaarselt igal aastal 500 uut kõrgharitud noort inimest. Ent neil peab linnas olema potentsiaali, ärivõimalusi, töökohti. Lisaks saaks Arenale kavandada linna suurima konverentsikeskuse, see oleks ka ülikooli huvides," selgitas Tein valimisliidu põhimõtteid. Tein ise kuulub Reformierakonda, kes võitis Tartus valimised ülekaalukalt. Reformi valimislubaduseks on aga uus kultuurikeskus kesklinna. Tein usub, et üks suur rajatis ei välista teist. "Arena juurde saaks luua ka perekeskuse - kompleks annaks väga paljudele inimestele põhjuse Tartusse tulla. Peame vaatama ka Tartu konkurentsivõimet Eesti-siseselt - oleme juba nii sise- kui ka välisturistide osas Pärnust maas. Lõuna-Eesti vajab tõmbekeskuse arendamist, perekeskus peaks sobima igale erakonnale ning kesklinnast mitte kaugel Raadil paiknev maa-ala vaatega linnale ja Raekojale sobib asukoha poolest hästi - suurinvesteeringuks on potentsiaal olemas. Proovime nüüd oma ideid selgitada võimalikult paljudele inimestele."