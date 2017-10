Korvpalli Euroliiga esimene mängudevoor on selja taga ning lisaks tavalistele kossusõpradele pakkus see rõõmu ka statistikagurmaanidele, kes järgnevad arvud kokku said lüüa.



27 - punktini viis Madridi Reali imelaps Luka Doncic oma Vana Maailma tugevaima korvpallisarja punktirekordi.



284 - mängu on pidanud Nikos Zisis nüüd Euroliigas. Selle tulemusega jagab ta koos Ioannis Bourousisega kõigi aegade edetabelis kolmandat kohta.



100 - kolmest on läbi rõnga Euroliiga mängudes saatnud nüüd Himkis palliv Aleksi Šved ja Crvena Zvezda mängumees Milko Bjelica.



1. - korda tabas Ilimane Diop kolmepunktiviske oma 82 Euroliiga raames peetud kohtumise jooksul



98 - punkti viskas Barcelona oma Euroliiga hooaja avamängus. Esmakohtumistes Kataloonia pealinna sats sellel sajandil suuremat korvidesadu pakkunud pole.



41 - oli Pierre Jacksoni mängujärgne indeks (PIR), mis peaks näitama mängija kasulikkust väljakul, võttes arvesse ka tema negatiivseid näitajaid. Samamoodi platsil hiilganud Luka Doncicit oli vastav näitaja 32.



Euroliiga avanädala TOP 10: