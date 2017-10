Möödunud nädala võimsaimad etteasted Eesti käsipallurite poolt leidsid kahtlemata aset maailma tugevaimas sarjas ehk Saksamaa Bundesligas. Dener Jaanimaa pommitas hooaja isikliku rekordi 9 väravat ning Mait Patrail aitas oma klubi võidule seni punktikaotuseta liigaliidri üle!

Neljapäeva õhtul külastasid Jaanimaa ja MT Melsungen tabeli punast laternat TuS Nettelstadt-Lübbecket, aga Bundesliga on nii võrdne sari, et kõik võivad kõiki võita. Kodumeeskond on kõrgliiga uustulnuk, olles mullu ülivõimsalt – 13-punktise vahega – võitnud 2. Bundesliga.



Ei olnud mäng lihtne Melsungenilegi, kuigi saadi 8:5 ette ja Jaanimaa oli selleks hetkeks visanud pooled külalismeeskonna väravatest! Võõrustajad võtsid järgi, jõudsid viiginigi, ent Melsungen sai siiski 22:19 (12:11) võidu. Kümnest viskest üheksa väravavahi selja taha saatnud Jaanimaa tunnistas, et on päevi, mil õnnestub peaaegu kõik.

"Mul oli täna ilmselt selline päev," ütles Jaanimaa neljapäeval MT Melsungeni kodulehele. "Eelmiste heade mängudega olen leidnud vajaliku enesekindluse. Kõik meil täna siiski hästi ei sujunud, sest selles koosseisus mängib tagaliin alles kolmandat nädalat ja kõrge tempoga mängus tuleb paratamatult ka vigu."



Mait Patrail ja TSV Hannover-Burgdorf said pühapäeval hakkama veelgi võimsama teoga – alistasid kodusaalis liigaliidri Berliini Füchse 33:27 (17:14). Ükski tiim polnud tänavu vaid võite tunnistanud mulluse EHF-i karikafinalisti võrku nii palju palle saatnud ja ainult korra olid vastased suutnud Füchse alla 30 värava hoida!

Patrail viskas kaks väravat, ent tegi meeskonna kasuks väga palju musta tööd nii kaitses kui rünnakul. Bundesliga tabelitippu tõusis tiitlikaitsja Rhein-Neckar Löwen, kel nagu Füchselgi nüüd 16 punkti 9-st mängust. Hannover-Burgdorfil ja SC Magdeburgil on 14 (10), SG Flensburg-Handewittil ja Melsungenil 13 (9) punkti.