Täna möödub 21 aastat ühest kohutavamast jalgpallikohtumisest, kui ülerahvastatud staadionil Guatemalas sai surma 84 ja vigastada 147 vutifänni.



16. oktoober 1996. 45 000 pealine Mateo Flores'i nimeline staadion Guatemalas Citys on valmis võõrustama 1998. aasta MMi kvalifikatsioonimängu Guatemala ja Costa Rica vahel.



Juba enne kohtumist ringles mustal turul hulgi võltsitud pileteid, mida kupüüride eest omale vahetult staadionivärava kõrval soetada sai. Kuid isegi piraadid ei suutnud ette näha seda tragöödiat, mis juhtuda võib. Nimelt pääses tänu võltspiletitele tribüünidele tunduvalt suurem hulk inimesi, kui staadion mahutaks.



Kohaliku aja järgi 19.30 oli Costa Rica meeskond valmis staadionikoridorist väljakule kõndima, kuid tolleks hetkeks polnud sugugi mitte kõik huvilised staadionile pääsenud. Meeleheitlikult sissepääsu otsinud fännid murdsid lõpuks maha ühe välisukse ning liikusid tormijooksuga tribüünidele.

Tolle sööstuga saigi katastroof alguse. Väljaku suunas rühkivad hullunud fännid lükkasid oma teelt kõrvale kõik, mis sinna jäi. Sealhulgas ka rahulikult istekohtadel olnud inimesed, kes rahvahulga jalge alla jäid. Kaaskodanikke trambiti ja lömastasti.

Mängule reageerisid kohalikud ametivõimud suurte jõududega, kohale kutsuti tuletõrjujad ja kiirabibrigaadid, kuid sellest polnud pääsu. Inimeste alla mattunud inimesed lämbusid, õnnelikumad pääsesid luumurdude ja põrutustega.



Guatemala peatreener Horacio Cordero oli intsidendi järel napisõnaline, lausudes vaid, et jalgpall pole antud kontekstis enam oluline. Riigi president Alvaro Arzu Irigoyen kuulutas katastroofi järel välja kolmepäevase leina.



Üks ohvritest, Wendy Patricia Bonilla, kirjeldas juhtunut haiglas järgmiselt. "Ühtäkki hakkasid inimesed mulle peale kukkuma ja ma minestasin. Kui ma ärkasin, olin juba siin [haiglas]," lausus ta.



Pärast tragöödiat keelas FIFA staadionil kohtumiste pidamise, mis kestis kaks aastat, kuniks puudused olid likvideeritud. Taasavamise järgselt on staadioni mahutavus varasema 45 000 asemel vaid 30 000, mida on praeguseks veelgi alandatud 26 000 peale.



Ära jäetud kohtumine peeti lõpuks novembrikuus Memorial Coliseumil Los Angeleses (USA), mille Guatemala Juan Carlos Plata penaltist võitis.



***

Jalgpalliajalugu tunnistab ka kahte ohvriterohkemat tragöödiat vutistaadionitel. 1989. aasta aprillis Inglismaal Sheffieldis hukkus 96 ja sai vigastada 766 inimest.



1964. aastal hukkus Peruu ja Argentina vutimängu ajal puhkenud rahutustes 300 ning sai vigastad üle 500 poolehoidja.



1982. aastal suri ligikaudsetel andmetel 340 inimest, kui Moskvas said pärast lisaminutil löödud võiduväravat pärast mängu staadioni ees kokku kodu- ja külalismeeskonna poolehoidjad.