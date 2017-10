Turismigrupp on Aafrikas safaril.

"Kuidas me öösel end kiskjate eest kaitsma peame?" küsib keegi mustanahaliselt saatjalt.

"Tuleb tõrvikuga käia," õpetab mees.

"Kas see tõesti aitab?"

"Oleneb sellest, kui kiiresti sa sellega käid…"