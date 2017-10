Kaepernick oli see mees, kes möödunud aasta augustis esimest korda mängueelse USA hümni ajal ühele põlvele laskus, et juhtida tähelepanu riigis toimuvale mustanahaliste diskrimineerimisele ja politseivägivallale.

Quarterback on töötu alates märtsist, mil tal lõppes leping San Francisco 49ersiga. NFLi asjatundjad on korduvalt väljendanud imestust, miks säärase klassiga mees ei leidnud uut klubi. Nende hinnangul väärib Kaepernick oma tasemega kindlasti kohta mõnes NFLi klubis.

"Minu jaoks on see suurem kui jalgpall ja oleks väga isekas probleemist mitte välja teha," lausus ta toona. "Surnukehad lebavad tänavatel ja inimestele makstakse, et nad lahkuksid. Paljud inimesed ei pea tapmise eest mingit karistust kandma."

Säärane pretsedent ähvardab kõiki patriootlikke ameeriklasi ja kui nii edasi läheb, siis pöördume tagasi meie rahvuse tumedaimate päevade juurde. Härra Kaepernicki kaebuse eesmärk oli kõiki sportlasi kaitsta sellise salajase käitumise eest. Colin Kaepernicki eesmärk on alati olnud see, et liiga kohtleks kõiki võrdselt ja et ta saaks palliplatsile naasta."

New England Patriotsi omanik Robert Kraft sõnas möödunud nädalal BBCle, et ta pole kunagi kuulnud kedagi rääkimas Kaepernicki väljaarvamisest.