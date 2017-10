Nädalavahetusel peetakse Kalevi spordihallis vehklemise MK-etapp Tallinna Mõõk - võistlus kannab järjekorranumbrit 48, kuid alles teist korda tulevad rajale õrnema soo esindajad.

Kas eestlannad tundsid varem kodusest võistlusest ka puudust? "Ma ei saanud sellest aru enne, kuni mul õnnestus sel turniiril vehelda. Meil on palju võistlusi Kuubal, Hiinas, Dohas, igal pool. Kodune turniir on juba seetõttu meeldiv, et pole vaja kuhugi kaugele sõita. Eelmisel aastal tõesti nautisin seda kodupubliku ees vehklemist, see on minu jaoks väga tore!" lausus Erika Kirpu rõõmsalt. Mäletatavasti võitis aasta eest naiskonnavõistluse just Eesti.

"Tahaks sel aastal samuti medalit. Meil toimus eelmisel nädalal Tallinnas ühine laager. Mul on hea tunne ning arvan ja loodan, et teistel tüdrukutel on see samamoodi. Esimene võistlus pole hooaja kõige tõsisem, aga kuna see toimub kodus, siis pole muud võimalust, kui anname endast parima!"

Mida rääkis Kirpu oma uuest treenerist Angelo Mazzonist ja kes võiks vigastatud Irina Embrichi puudumisel olla nädalavahetusel Eesti ankrunaine, vaata juba videost!