Laupäeval Cecilia Braekhusilt (Norra) poksi IBFi keskkaalu meistrivööd välja võitlema minev Mikaela Lauren (Rootsi) üllatas konkurenti tänasel pressikonverentsil musiga.

Braekhus kohkus rootslanna huultest niivõrd, et kostitas vastast kõrvakiiluga. Musitajale pakkus olukord aga palju nalja.

"Tavalised jõllitamised on nii igavad," lausus Lauren Norra telekanalile TV2. "Mõtlesin, et pakun talle pisut armastust. Arvasin, et ta vajab pisikest musi."