Jalgpallikoondise kapteni Ragnar Klavani rivaal Liverpooli keskkaitses, horvaat Dejan Lovren sõnas tänasel pressikonverentsil, et tema tervis on nüüd korras.

"Mul oli probleeme selja ja kubemega, aga jätsin koondisepausil esimese matši vahele ja see aitas. Olen nüüd terve," lausus Lovren.

Septembri lõpus antud intervjuus tunnistas horvaat, et ei suuda treeningutel sisuliselt minutitki kaasa teha ja mängib ainult tänu viiele valuvaigistile.

Liverpool kohtub homme Sloveenias Meistrite liiga alagrupiturniiri raames Mariboriga. Meeskonnaga reisis kaasa ka Klavan, kes pääses viimati Punaste eest platsile 19. septembril liigakarikasarjas Leicester City vastu.

Klopp watching on as Reds prepare for CL clash #LFC pic.twitter.com/efw47Xf29T