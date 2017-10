Platsiväliste veidrustega juba mõnes mõttes legendaarseks saanud Itaalia jalgpallur Mario Balotelli lõbustas end jälle. Ja nüüd ka meid.

Sel korral otsustas 27aastane Prantsusmaa klubi Nice'i pallur jalgpalliväljakul sõbraga pocket bike'i (väga pisike mootorratas) võidusõidu korraldada. Lõbu oli mõlemal laialt, kuid osavamaks osutus Balotelli.

Oma põhitegevuse ehk jalgpallimänguga saab Balotelli Prantsusmaal samuti korralikult hakkama. Kuue mänguga on ta Nice'i kasuks löönud viis väravat, mis on liigas Neymari järel kuues näitaja. Liiga resultatiivseim on praegu Radamel Falcao (Monaco) 12 tabamusega.