Möödunud aasta septembris Eesti jalgpallikoondise juurest vallandatud Magnus Pehrsson kindlustas äsja Malmö juhendajana Rootsi meistritiitli.

Malmö võitis täna 3:1 Norrköpingut ning kindlustas kolm vooru enne hooaja lõppu kuldmedalid, sest lähim jälitaja Stockholmi AIK jääb kümne punkti kaugusele. Sama sats krooniti meistriks ka mullu, kuid Pehrssonita.

Kusjuures tänase mängu viimastel minutitel tuli Pehrssonil (videos ainuke ülikonnaga kodanik) ja Malmö mängijatel tegeleda oma fännihordi ohjeldamisega (vt videot).

Hahahhahaha the Malmö FF players and coach has to hold back the fans from pitch invading😂 pic.twitter.com/3QWugvcljq