Tunnustatud Soome korvpallikoondise peatreener Henrik Dettmann muretseb ala tuleviku pärast. Probleem seisneb vaid majanduslikku edu taga ajavas Euroliigas. "See on absurdne, et Euroliiga avaldab muret, kui palju mängijad peaksid koondiste mängude akende jooksul reisima," alustab Dettmann Soome meediale antud usutluses. "Alles 2016. aastal otsustasid nad oma põhihooaja mängude arvu kahekordistada." Teadupärast pole Euroopa tugevaim liiga valmis koostööks rahvusesindustega, kelle mängud sellest aastast hooaja keskel peetakse.

"Euroliiga üritab olla Euroopa NBA. Tegelikkuses on meeskondade arv hooajati kokku kuivanud," saadab meie põhjanaaber Euroliiga suunal terava kriitikanoole. "Liiga tipu moodustavad vaid mõned eliitklubid, kes sellest kasu saavad. Ülejäänute jaoks on see majanduslikult väga kahjumlik. Euroliigat juhivad miljonäridest mogulid, kellele on tähtis vaid klubi edu."

Dettmann ei hoia end sugugi tagasi: "Kõige hullem on, et Euroliiga on geopoliitiliselt nagu superjõud. Võim on jõukate sõprade ringkonna käes, kes üritavad keskklassi - tuntud ka kui pealtvaatajad - mõttemängude ja tsirkusega mõjutada. Kui keegi neile vastu hakkab, kasutavad nad oma relvi ja liigutavad kokkulepitud piire vähehaaval enda kasuks, kuniks võim on täielikult nende." Treener lisab, et noorkorvpalluri teekond tegijaks peaks käima läbi rahvuskoondise. Euroliiga on paljudelt aga seda võimalust ära võtma. "Euroliiga järgib ainult ärilisi eesmärke," jätkab Dettmann. "See liiga pole mitte ainult surmavalt ohtlik Euroopa korvpallile, vaid alale üldiselt. Jutt käib palju enamast, kui mõnest kvalifikatsioonimängust. Räägime siinkohal nii kohtunikest, noorte pallurite arengust kui ka korvpalliklubide igapäevastest toimetustest." Igatahes huvitavaks läheb. Esimene koondisteaken mängitakse juba tuleval kuul 24.-27 novembrini. Euroliiga ei kavatse enda kohtumises selleks ajaks pausi teha. Küll aga pole sugugi selge, kuidas mängijad käituvad.