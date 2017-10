Liverpooli jalgpallimeeskond peab täna õhtul Meistrite liigas oma hooaja kolmanda mängu. Seekord sõidetakse külla Mariborile. Mõistagi reisis Sloveeniasse ka Ragnar Klavan, kes viimaseid Liverpooli kohtumisi vahetusmeestepingilt jälgida on saanud. Peatreener Jürgen Kloppi mängueelsest pressikonverentsist saab välja lugeda, et nii läheb ka täna. "Kõik arvavad, et sellistes mängudes nagu Maribori, Moskva Spartaki või Sevilla vastu saame koosseisu roteerida. Aga see on viimane koht, kus katsetada saame," sõnas ta. "Võib-olla teeme 1-2 vahetust."

Viimases neljas kohtumises on Liverpooli keskkaitsed mehitanud paar Dejan Lovren - Joel Matip. Nende koostöö on küllaltki hästi sujunud ning pole erilist põhjust arvata, et Klopp mängu eel, kus nad väga võitu vajavad, duot lõhkuma hakkaks. Veel enam pärast teadet, et Lovren on vigastusest täielikult paranenud.

"Me ei tohi vastast alahinnata. Nad on mänginud üheksa Meistrite liiga mängu ja on läbi raske kvalifikatsiooni kadalipu siia jõudnud," tunnustas Klopp Maribori vutimeeskonda. "See näitab nende kvaliteeti ja mentaliteeti."