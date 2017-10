Nimelt teatas üks meeskonnale lähedale seisev isik, et viimastel nädalatel on City mängude eel riietusruumis riietus ruumides käimas vaid ühe bändi lood. Endise Suurbritannia rokkansambli Oasise repertuaarist.

Briti meedia tuli välja põneva uudisega, mis võib Pep Guardiola juhendatava võistkonna edu üks aluseid olla.

Manchester City vutimeeskonna tänavune hooaeg on saanud hiilgava stardi. Kümnest ametlikust kohtumisest on võidetud üheksa ja viigistatud vaid üks, esimene mäng.

"Kõlavad erinevad laulud. Kas see võib olla hea mänguvormi tegur? Miks mitte!" arutles allikas.

Näiteks viimase võiduka kohtumise eel Chelseaga pani Guardiola peale laulu "Don’t Look Back In Anger". Kusjuures 2009. aastal tegevuse lõpetanud bändi kaks liiget, vennad Liam ja Noel Callagher on City tulised fännid.