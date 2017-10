Kohalikel valimistel on üheks protestimooduseks sedelile millegi kohatu kirjutamine. Sellisel juhul inimese hääl küll arvesse ei lähe, aga arvestades ajakirjanduse uudishimu rikutud sedelite osas, võib see kodanik kindel olla, et tema vaimukas või vähemvaimukas idee kuskil kajastust saab.



Samamoodi läks ka selle (Flora fännist) valijaga, kes sedelile kandidaadi numbriks 10 kirjutas ning alla täpsustava kommentaarina Flora meeskonna kapteni Brent Lepistu nime kirjutas.



Nõnda siis saigi (mitteametlikult, siiski) neljal korral Eesti koondistki esindanud poolkaitsja rohkem hääli, kui need õnnetud 139 kandidaati, kes tänavustel valimistel sootuks kuivale jäid.





Rikutud sedel. (Martin Ahven)