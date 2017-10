Ühe Marseille' meeskonna poolehoidja jaoks kujunes nädalavahetusel aset leidnud kohtumine Strasbourg'iga huvitavamaks kui tavaliselt ja seda mitte nähtud kuue värava tõttu.



Strasbourg'i lähedal väikelinnas elav 21aastane Cyril kasutas võimalust, et minna oma lemmikmeeskonda vaatama. Paraku ostis ta pileti kodufännide sektorisse.



Turvakontrollis käskisid staadioni turvatöötajad tal jalast võtta Marseille'i logoga dressipüksid ja need ära anda. Vastasel juhul ähvardati teda staadionile mitte sisse lubada. Sellisele nõudmisele mees muidugi vastu tulla ei saanud.



Niisiis läkski Cyril tagasi oma autosse ja võttis püksid jalast. "Jätsin püksid autosse. Mul ei olnud midagi peale kampsuni ja nahkjope. Nii ma olingi siis, aluspükste väel. Õnneks tulin ideele kampsunist n-ö seelik teha ja niimoodi mind ka staadionile lubati," sõnas mees kohtumise järgselt Prantsusmaa meediale.



"See oli minu jaoks alandav," lausus mees. "Mul oli külm ja ma ei tundnud ennast hästi. Järgmisel päeval jätsin selle pärast ka tööle minemata."

Ce supporter de l'OM à côté de moi a donc été forcé à retirer son ensemble de l'OM et donc entrer torse nu et en caleçon au stade ! Honteux. pic.twitter.com/0Wu8bRYja7 — Mathieu Lauricella (@LauricellaMatt) October 15, 2017