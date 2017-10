Nimelt kinnitas Soomes baseeruva Jaapani tiimi boss Tommi Mäkinen, et hooaja viimasel etapil Austraalias osaletakse vaid kahe autoga, mille roolis on Jari-Matti Latvala ja Esapekka Lappi. Lisaks on Mäkinen varem öelnud, et kaks soomlast jätkavad tiimis ka järgmisel hooajal. Euroopasse jäetakse 36aastane Juho Hänninen, kes samal ajal Hispaanias autot testib.

Äsja 30. juubelit pidanud Tänaku tulevik peaks tõesti selguma lähiajal. Räägitakse, et enne Walesi rallit on asjad klaarid. Mõni ootab pressiteadet juba käimasoleval nädalal. Tegelikku tõde teavad ilmselt vähesed. Maailma meediast imbub erinevaid spekulatsioone, viimased neist viivad Saaremaa mehe Toyotasse.

Ott Tänak kolib Toyotasse? Või jätkab M-Spordis? Kas Sebastien Ogier kihutab tulevikus Citroënis, M-Spordis või hoopis mujal? Olgu tegemist autoralli, vormel-1 või mõne muu sarjaga, spekuleerimine on mootorispordi lahutamatu osa!

Isegi, kui selline käik oli tiimis varem kokku lepitud, on Hännineni jaoks tegemist valusa löögiga. Kehva hooaja alguse järel on ta just viimasel ajal end käima saanud ja järjepanu ühe kolmanda ja kaks neljandat kohta teeninud.

Hännineni uudis küttis kirgi. Loomulikult ei pääsenud Mäkinen järgmist hooaega puudutavatest küsimustest. Kas see tähendab, et vanameister on tiimist lahkumas?

Nädalavahetusel jagas Ott Tänak Kuressaares autogramme ja tegi Saaremaa rallil puhta töö. (Alar Truu)

„Ei oska selle kohta muud öelda, kui et koosseisus tulevad väiksemat sorti muudatused. Meie eesmärk on rajale saata kolm autot, et suudaksime võidelda meeskondliku maailmameistritiitli nimel,“ kinnitas Mäkinen sõitjaid puudutavaid muudatusi, nimetades neid küll väikesteks.

Tänaku tulevik on rallispordi üks kuumemaid teemasid, sest on otseselt seotud kõige vingema mehe ehk Sebastien Ogier’ga. Praegu istuvad mõlemad mehed M-Spordi Ford Fiestas ja kihutavad võistkondliku tiitli suunas, Ogier on lähedal ka järjekordsele individuaalsele esikohale.

Prantslane alustas juba ammu kampaaniat, et Fordi tehase rahaline tugi M-Spordi juurde tuua, kuid tulu pole sellest kasvanud. Mees ähvardas, et lahkub tiimist, kui autotootja appi ei tõtta.

Samas võib eeldada, et Fordil puudub igasugune huvi tohutuid summasid M-Sporti investeerida, sest praegu teeb Malcolm Wilsoni tiim neile sisuliselt tasuta reklaami. Kõik näevad niigi, kes on maailmameistrid.

„Jätkan parimas meeskonnas.“

Prantsusmaa autotootja Citroën teeb aga kõik endast oleneva, et Ogier endale noppida. Tehase rahad on taga, vajadusel küsitakse rahasüste ka Lähis-Idast. Ogier võetakse kodumaal igal juhul avasüli vastu ja pakutakse ilmselt ka elu üht suurimat palgalipikut. Seni on Citroënil kindel leping sõlmitud vaid Kris Meeke’iga.

Ogier’ värbamisest loobus Hyundai, kus järgmisel hooajal kihutavad Andreas Mikkelsen, Thierry Neuville, Hayden Paddon ja Dani Sordo. Väidetavalt sekkusid nemad valitseva maailmameistri jahti vaid ühel põhjusel: et Ogier’ palganumber võimalikult kõrgeks ajada ja seeläbi konkurentide rahakotti õõnestada. Võib öelda, et rallispekulatsioonid saavutavad kohati lausa vandeteooriate taseme!

Sebastien Ogier (vasakul) ja Ott Tänak. (JOSEP LAGO)

Kui MM-tiitli suunas liikuv prantslane peakski M-Spordist lahkuma, oleks Tänakul võimalik endale napsata Suurbritannia tiimi esipiloodi koht. Avalikkusele jääb meeste lepingutest segane mulje, kus ei saa välistada, et nii Tänak kui Ogier on tegelikult juba lepingud allkirjastanud.

WRC ralliraadio legendaarne korrespondent Colin Clarke on juba mõnda aega kindlalt väitnud, et Tänak kolib Toyotasse. Kusjuures, tükike Jaapani tiimi alustab tööd ka Eestis. Soome meedia teatel ostis Mäkinen endale isegi Tallinna vanalinnas asuva luksuskorteri, et mugavamalt kahes riigis paiknevat rallitiimi juhtida.

Clarke’i säutsule vastas Tänak delfi.ee portaalis peetava blogi vahendusel: „PS! Eesti meedial meeldib igasugu suvaliste säutsude peale minu tulevikust uudiseid kirjutada, aga võin öelda, et jätkan uuel aastal parimas meeskonnas, lihtsalt vähe vaja veel detaile kinnitada. Kannatust!“

Maailma parim meeskond on tänavu M-Sport, kes juba Walesis MM-tiitli kindlustab. Lisaks debüteeris Tänak tiimi värvides juba 2011. aastal. Tegemist on meeskonnaga, mida juhib eestlasele mitu võimalust andnud Wilson. Meenuatame, et 2012. aasta läks Tänakul aia taha ja järgmisel hooajal sõitis ta vaid Eesti meistrivõistlustel. Karjääri lõpp oli lähedal. Kuid siis ilmus taas välja Wilson, kes Tänaku taas pilti tõi. Tugevemana kui kunagi varem.