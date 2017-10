Kõik korvpallisõbrad teavad, et ookeanitaguses korvpalliliigas on juba aastaid tegusid teinud ka välismaalased, eesotsas Pau Gasoli, Manu Ginobili ja Dirk Nowitzkiga. Noorem korvpallisõber teab ka Lauri Markkaneni ja Kristaps Porzingist, kuid palju tegelikkuses välismaalasi unelmate liigas mängib?



Ööl vastu homset oma alguse saavas liigas pallib tänavu 108 välismaalast 42 erinevast riigist. Sealjuures on igas meeskonnas vähemalt üks legionäär.



Enim pallureid korvpalli unelmateliigas on Kanadal (11), neile järgnevad Prantsusmaa (10), Austraalia (8), Hispaania (7). Eurooplasi mängib tänavu lombi taga 64.



Riikide nimekiri on ingliskeelse tähestiku aluses järjestatud.



Argentina

Nicolas Brussino - Atlanta Hawks

Manu Ginobili - San Antonio Spurs

Austraalia

Kyrie Irving - Boston Celtics

Aron Baynes - Boston Celtics

Andrew Bogut - Los Angeles Lakers

Matthew Dellavedova - Milwaukee Bucks

Ben Simmons - Philadelphia 76ers

Patty Mills - San Antonio Spurs

Dante Exum - Utah Jazz

Joe Ingles - Utah Jazz

Austria

Jakob Poeltl - Toronto Raptors