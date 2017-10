Jürgen Zopp (ATP 180.) alustas Stockholmis peetavat ATP turniiri võidukalt, kui alistas esimeses ringis slovaki Lukas Lacko (ATP 117.) 6:4, 6:7(1), 6:2.



Õnneliku kaotajana Stockholmis põhiturniirile jõudnud Zopp kasutas tekkinud võimaluse ilusti ära. Avasetis murdis eestlane vastase servi vaid korra, kuid see oli piisav, et sett 6:4 võidusadamasse tüürida.



Teises setis murdsid küll mõlemad korra vastase servi, kuid seti võitja otsustati kiires lõppmängus, kus näitas kindlamat minekut Lacko.



Kolmandas setis oli Zopp kohe avageimis lähedal oma pallingu kaotamisele, kuid õnneks suutis servi hoida ning pärast seda kuulus sett juba eestlasele 6:2.



Järgmises ringis on eestlase vastaseks turniiril kaheksandat asetust omav Fernando Verdasco (ATP 43.), kelle karjääri kõrgeim edetabelikoht pärineb 2009. aastast, kui hispaanlane paiknes seitsmendal tabelireal.