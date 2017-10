Suvel Boston Celticsiga nelja-aastase lepingu sõlminud Gordon Haywardi karjäär uues koduklubis algas väga halvasti, sest ta murdis läinud ööl toimunud hooaja avamängus Cleveland Cavaliersi vastu vasaku jala pahkluu.

Vigastus on äärmiselt võigas, seega nõrganärvilistel pole soovitav alljärgnevat videot vaadata.

Thoughts and prayers to Gordon Hayward. Terrible injury, heartbreaking to see such a great player go down like that. pic.twitter.com/XrW3IwZqT6 — Peter (@peter_427) October 18, 2017

Cavaliersi staar LeBron James edastas Haywardile oma paranemissoovid ning publik saatis mehe ovatsioonidega saalist minema.

LeBron gives Gordon Hayward some words of encouragement following his injury. pic.twitter.com/VW4HDDoP2k — Bleacher Report (@BleacherReport) October 18, 2017

🙏🏽🙏🏽 For @gordonhayward. Come back stronger! — Stephen Curry (@StephenCurry30) October 18, 2017

Kohtumine lõppes Cavaliersi 102:99 võiduga. Hayward jõudis uue klubi eest platsil viibida viis minutit, mille jooksul viskas kaks punkti ja noppis ühe lauapalli.

Esimese mängupäeva teises matšis sepistas suurüllatuse Houston Rockets, kes alistas tugeva viimase veerandi toel 122:121 tiitlikaitsja Golden State Warriorsi.