Toyota rallimeeskonna juht Tommi Mäkinen ütles telekanalile MTV3, et valitsev maailmameister Sebastien Ogier soovis samuti tema tiimiga liituda, kuid ometi langes nende valik Ott Tänakule.

„Ogier oli selgelt seda meelt, et ka tema sooviks meie juurde sõitma tulla. Kuid tahtsime jätkata algse strateegiaga, kui plaanisime Otti enda juurde tuua,“ selgitas Mäkinen.

Nimelt soovis Toyota Tänakut enda ridades näha juba käimasoleval hooajal, kuid eestlane otsustas veel ühe aasta M-Spordis jätkata. Mäkinen usub, et Soome-Eesti koostöö toob Toyotale juba järgmisel aastal võistkondliku MM-tiitli. Lisaks Tänakule sõidavad tiimis Jari-Matti Latvala ja Esapekka Lappi.

Mäkinen jätkas Ogier' teemal: „Minu jaoks on oluline, et meie tiimi sõitjate vahel oleks hea läbisaamine. Usun, et see on praeguse koosseisu juures parem. Ma ei ütle, et Ogier ei oleks hea meeskonnakaaslane, kuid valisime teise variandi. Huvi oli mõlemapoolne, kuid tegime sellise otsuse.“

33aastane Ogier liigub tänavu M-Spordi värvides viienda järjestikuse MM-tiitli suunas. 30aastane Tänak tegi omakorda käimasoleval hooajal suuremat sorti läbimurde ja just Saaremaa mees on MM-sarjas oma tiimikaaslase lähim jälitaja. Tänak on käimasoleval hooajal võitnud kaks MM-sarja etappi, Ogier ühe.