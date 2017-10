Kas Toyota on parim tiim, kus MM-tiitlit jahtida? „Sellele küsimusele ei oska praegu mitte keegi vastata. Siin mängivad rolli väga paljud nüansid. Uus tiim ja uus väljakutse! Tegelikult ei saa ma aru, miks peaks siin üldse midagi kartma, sest nüüd on tiimil tehase tugi taga.“

„Mina arvan, et kõige tähtsam ongi fakt, et ta üldse tiimi vahetas. See näitab, et Ott suudab sõita maailma tipus. Tema vastu tuntakse huvi ja ta on küps maailmameistriks tulema,“ ütles Gross. „Senistel toetajatel pole vaja enam raha välja käia, ta on end maailma tipus tõestanud.“

Eesti parim rallisõitja Ott Tänak lahkub hooaja lõpus M-Spordi meeskonnast ja liitub Toyotaga. Saaremaa mehe pikaajalise toetaja Oleg Grossi sõnul on tegemist väga suure ja tähtsa sammuga, mis tõestab, et Ott on küps maailmameistriks saama. Muuhulgas kinnitas Gross, et M-Spordist lahkumine oli Tänaku jaoks väga raske otsus.

Grossi arvates mängis Toyota huvi juures suurt rolli tõsiasi, et ka Tänaku teadmised auto arendamise koha pealt on tipptasemel. M-Spordi tänavune Ford Fiesta WRC on suuresti eestlase näpunäidete järgi ehitatud. „Ott on väga tugev testija, insener ja seadistaja. Ma ei tea ühtegi teist rallisõitjat, kellel need oskused niivõrd tugevad oleks,“ rääkis ta.

Samas kinnitas Gross, et Tänakul polnud lihtne M-Spordist lahkuda, sest teda seob meeskonnaga pikaajaline koostöö ja emotsionaalne side. Malcolm Wilson andis Tänakule mitu võimalust ja uskus temasse ka pärast mitte nii edukaid aegu.

„Otile lähedase inimesena võin öelda, et see oli väga raske otsus. Samas said kõik aru, et tal on vaja maailma tippu rühkida. Ometi oli tal M-Spordist väga raske lahkuda. Tiimivahetusi tuleb ilmselt ette ka tulevikus ja ei saa välistada, et ta kunagi M-Sporti tagasi läheb. Praegu oli lahkumine õige valik,“ arutles Gross.

Oma sõnum oli ärimehel ka nendele, kes aastate jooksul Tänakut materdanud on. „Palju räägiti lolli juttu. Noor sõitja peabki autosid lõhkuma – kui ei lõhu, siis ei saagi teada, kus on piirid. Mind ei ehmatanud ükski auto lõhkumine. Tühikargajad võisid haukuda, kuid tegelikult on Ott meeletult andekas ja sihikindel,“ ütles ta.