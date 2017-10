Raske on seda piiri tõmmata. Loodan, et saan aasta lõpus korraliku ettevalmistuse teha. Nüüd olen korra täispika raske mänguderohke aasta läbi teinud. Loodan, et järgmisel aastal läheb veel paremini."

Mida õpetlikku Sa siit aastast kaasa võtad, et kuidas järgmisel aastal stabiilsemalt kesta kogu aasta?

"Loodan, et selle aasta läbi tegemine muutis mind tugevamaks. Nüüd on kogemus olemas. Näitasin tänavu, et suudan kõigiga mängida ja põhimõtteliselt kõiki võita. See annab palju enesekindlust. Usun, et suudan järgmisel aastal uue lehekülje pöörata ja enesekindlalt alustada."

Valmistas Sulle teisel poolaastal mingi konkreetne mänguelement probleeme või oli lihtsalt üldine mäng suts kehvem kui esimesel poolaastal?

"Mingit konkreetset elementi kindlasti ei olnud. Ei oskagi öelda, mis muret valmistas. Oleks tahtnud viimastes mängudes tähtsatel hetkedel rohkem stabiilsust ja rahulikkust."



Kuidas Sul vaimuga lood on? Ega pea väga norus ja enesekindlus madal pole?

"Arvan, et on okei."

Nüüd siis teenitud puhkus. Mis plaanid on ja kauaks endale asu annad?

"Kusjuures ei ole teinud üldse plaane. Ootasin hooaja lõpu ära, nüüd hakkan planeerima.

Eks paar nädalat puhkan. See tähendab liigutan natuke ja teen üldfüüsilist, siis hakkan vaikselt valmistuma."

Üldiselt võib vist kahtluseta öelda, et selja taha jäi senise karjääri parim aasta?

"Kindlasti, absoluutselt!"

***

Kontaveidi aasta tipphetk oli juunikuine WTA turniiri võit Hollandis 'S-Hertogenboschis, mis oli tema karjääri esimene nii kõrgel tasemel. Lisaks jõudis ta veel kaks korda finaali: aprillis Bielis ja juulis Gstaadis.

Suure Slämmi turniiridel küündis Kontaveit parimal juhul kolmandasse ringi (Wimbledon). Prantsusmaa lahtistel jäi laeks teine ning Austraalias ja USAs esimene ring.