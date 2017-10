Täna hommikul tuli ametlik teadaanne, et rallisõitja Ott Tänaku karjäär jätkub uuel aastal Toyota meeskonnas koos soomlaste Jari-Matti Latvala ja Esapekka Lappiga. Soome päevalehe Ilta-Sanomati ralliajakirjanik Janne Aittoniemi kirjutas seepeale arvamusartikli pealkirjaga "Uus tiimikaaslane paneb Jari-Matti Latvalale pinged peale".

"Kiire eestlane on sõitjana tublisti arenenud ja tõestanud tänavu, et suudab võita rallisid nii kruusal kui ka asfaldil," kirjutab Aittoniemi. "Tänaku saabumine paneb Jari-Matti Latvalale, aga ka Esapekka Lappile pinged peale. Tiimisisene mitteametlik võitlus esinumbri kohale on nüüd palju kõvem."

"Latvala on tänavu saanud sõita pingevabalt, sest debüütaastal ei olnud Toyota tiimil suuri ootusi. Ta sai alustada aastat märksa rahulikumalt kui varem. Järgmise hooaja algus tuleb aga teistsugune."

"Samas võib minna ka nii, et Tänakul võtab Toyota Yarisega sina peale saamine oodatust kauem aega."

"M-Spordi praegune Ford Fiesta on auto, mida Tänak on väga palju testinud ja arendanud. See on põhjus, miks ta on oma meeskonnakaaslasele Sebastien Ogierile nii hästi vastu saanud."