USAs jätkus suur vägistamisskandaal, kui sportvõimlemise olümpiavõitja ja kolmekordne maailmameister McKayla Maroney meenutas, kuidas endine USA naistekoondise arst Larry Nassar teda seksuaalselt ahistas.

Nassari rõvedad teod said alguse 2009. aastal, kui Maroneyl oli vanust vaid 13 ja lõppes alles siis, kui Maroney tippspordist loobus. "Nassar vabandas ennast alati välja sellega, et nimetas toimunut vajalikuks ravimeetodiks, mida ta oli patsientide peal rakendanud üle 30 aasta. Igal ajal ja iga kord leidis ta võimaluse, et mind n-ö ravida," kirjutas Maroney pikas Twitteri postituses.

Larry Nassar. (JEFF KOWALSKY)

"See juhtus isegi vahetult enne seda, kui me võitsime USA naiskonnaga Londoni olümpial kuldmedali. Kõige õudsama öö elasin läbi 15aastaselt. Nassar andis mulle Tokyo MMile lendamise ajal unerohtu ja kui ma üles ärkasin, olin tema hotellitoas, kus ta "ravis" mind. Mõtlesin, et suren," meenutas ta.

"Unistasin kaheksa-aastase tüdrukuna olümpiamängudele jõudmisest. Mu soov täituski, aga maksin selle eest ränka hinda. Oleme vaikinud liiga kaua ja seetõttu saavad valed inimesed oma võimu kuritarvitada. Aga nüüd on aeg võim tagasi võtta," tunnistas Maroney.

Nassar pea kohale tõusid mustad pilved 2014. aastal, kui endine Michigani Riikliku Ülikooli võimleja süüdistas teda seksuaalses ahistamises. Hiljem on süüdistajate arv kasvanud 120ni ja Maroney on vaid üks paljudest. Kohtu-uurimise käigus leiti Nassari arvutist lastepornot, protsess pole veel lõppenud.