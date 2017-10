„Otile lähedase inimesena võin öelda, et see oli väga raske otsus,“ ütles Tänaku pikaaegne toetaja Oleg Gross. „Samas said kõik aru, et tal on vaja maailma tippu rühkida. Tiimivahetusi tuleb ilmselt ette ka tulevikus ja ei saa välistada, et ta läheb kunagi M-Sporti tagasi. Praegu oli lahkumine õige valik,“ jätkas ärimees.

Mäkinen on end pikalt esitlenud Tänaku talendi austajana. Kõneka faktina rääkis soomlane ajakirjanikele, et tal oli võimalus palgata ka neljakordne maailmameister Sebastien Ogier, kuid liisk langes eestlase kasuks. „Ogier oli selgelt seda meelt, et ka tema sooviks meie juurde sõitma tulla. Kuid tahtsime jätkata algse strateegiaga, kui plaanisime just Oti endale tuua,“ vahendas MTV3 Mäkineni sõnu.

Aastatel 1996-1999 Mitsubishi roolis neljal korral maailmameistriks tulnud Mäkinen selgitas, et püüdis kokku panna võimalikult hästi toimivat kollektiivi. „Minu jaoks on oluline, et meie tiimi sõitjate vahel oleks hea läbisaamine. Usun, et see on praeguse koosseisu juures parem. Ma ei ütle, et Ogier poleks hea meeskonnakaaslane, kuid valisime teise variandi.“

Ott Tänaku ja Martin Järveoja ajalooline võidusuplus Vahemeres. Itaalia ralli esikoht võttis meestelt hulga pingeid maha. (Nikos Katikis/M-Sport)

Aeg uusi karjamaid avastada

Toyota rallitiim naasis tänavu WRC sarja suure pauguga. Viimati löödi kaasa aastal 1999, kui Carlos Sainzi ja Didier Auriol’ abil võideti meeskondlik MM-tiitel. Pikale veninud pausi järel alustati jaanuaris taas üliedukalt: Monte Carlos lõpetas Jari-Matti Latvala teisena, Rootsis suutis sama mees juba kõiki konkurente edestada. Toyota tõestas kohe, et valmis ehitati väga konkurentsivõimeline auto.

Loomulikult on uut tulemist varjutanud ka erinevad tehnilised probleemid, kuid aasta tõeliseks tipphetkeks tõusis Esapekka Lappi triumf kodusel Jyväskylä rallil. Seal lähedal asub Toyota rallitiimi baas, mis osaliselt nüüd ka Eestisse kolib.

Ralliasjatundija Margus Kiiver on kindel, et Toyota on järgmisel aastal kõrges konkurentsis. „Nad näitasid end tänavu väga tugeva meeskonnana,“ lausus Kiiver. „Aasta alguses ei oodanud neilt uustulnukana keegi nii häid tulemusi. Minu hinnangul saab siit ainult paremaks minna. Toyota tehas on huvitatud ka ralliharu uuesti maailma tippu tõusmisest - aastaid tagasi seal oldi. Ma ei näe riskikohti. Toyota tänavune hooaeg näitas, et on ehitatud võiduvõimeline auto. Ma ei näe mingit põhjust, miks järgmisel aastal teistmoodi peaks olema.“

Ilmselt on üsna löödud mees M-Spordi juht Malcolm Wilson, kelle juurest võib aasta lõpus lahkuda ka Ogier, sest prantslast seostatakse tugevalt Citroëniga. „Tiim jätab Oti ja Martiniga raske südamega hüvasti. Nad mängisid meie tänavuses edus väga olulist rolli,“ tunnistas Wilson.

Britt jätkas: „Pole kahtlust, et ma pole ühtegi teise pilooti nii palju uskunud ega võimalusi andnud, kuid tajusin algusest peale tema potentsiaali. Ta on alati olnud kiire. Selles polnud kahtlust juba siis, kui ta esimest korda mu tähelepanu püüdis (aastal 2009 – toim.). Viimastel aastatel on ta arenenud terviklikuks sõitjaks – rallide võitjaks ja tiitlipretendendiks.“

Esimesed aastad M-Spordis kulgesid Tänaku jaoks tõesti üle kivide ja kändude – paljud hakkasid temas kahtlema. Ometi tõusis mees 2014. aastal tuhast.

Oleg Gross ei mõista inimesi, kes omal ajal Tänakut materdama ja maha tegema hakkasid: „Palju räägiti lolli juttu. Noor sõitja peabki autosid lõhkuma – kui ei lõhu, siis ei saagi teada, kus on piirid. Mind ei ehmatanud ükski auto lõhkumine. Tühikargajad võisid haukuda, kuid tegelikult on Ott meeletult andekas ja sihikindel.“

Ärimees kiitis kõiki, kes sarnaselt temale Tänakusse uskusid: „Õnneks oli ka neid, kes toetasid: Kruuda ja Kanguri tiimid, Markko Märtin ja teised. Kõige tähtsam on siiski pere: Oti isata poleks midagi juhtunud. Selle edu taga pole mitte mingit vedamist, vaid paljude inimeste pikaajaline koostöö. Kõige alus on aga Oti töökus ja sihikindlus. Andekaid inimesi on palju, aga üliandekaid vähe. Tänakul on kõik vajalik olemas.“

Eestlase allkirjast ilma jäänud Wilson säilitas soliidsuse ja viisakuse, soovides Tänakule ja Järveojale edu: „Pole lihtne öelda head aega, aga Otil on aeg uusi karjamaid avastada. Soovime nii talle kui Martinile tulevikuks kõige paremat. Seniks aga ootavad meid kaks väga tähtsat rallit ning olen kindel, et Ott ja Martin annavad endast kõik, lõpetamaks M-Spordi aja kõrgustes.“

Tõsilugu: kaks etappi enne MM-sarja lõppu hoiab Tänak kokkuvõttes teist kohta, kaotas Ogier’le 37 punktiga. Kõik trumbid on loomulikult prantslase käes, kuid teoreetiline võimalus on eestlasel veel olemas. Pole kahtustki, et Tänak tahab M-Spordile teha väga ilusa lahkumiskingituse. Walesis ja Austraalias tekib selleks oivaline võimalus.

***

Ajajoon: Tänaku tõusud ja mõõnad M-Spordis

2009 – Markko Märtini abil pääseb Ott Tänak M-Spordi juhi Malcolm Wilsoni vaatevälja. Peagi allkirjastatakse leping meeskonna järelkasvuprogrammiga. Subaru Impreza roolis teeb ta MM-sarja debüüdi ja lõpetab Portugali ralli 20. kohaga.

2010 – Tänak kihutab Mitsubishi Lancer Evo X-i roolis noortele talentidele mõeldud PWRC-sarjas ning võidab omas klassis Soome ja Walesi rallid.

2011 – Tänak debüteerib SWRC-sarjas Ford Fiesta S2000 autoga ning nopib klassivõidud Itaalias, Saksamaal ja Prantsusmaal. Hooaja lõpuks premeerib Wilson Tänakut võimalusega kihutada WRC autoga Walesi rallil. Tänak ei vea alt ja lõpetab kuuendana!

2012 – Usaldus noore eestlase vastu aina kasvab ja mehel avaneb võimalus teha kaasa täishooaeg WRC-sarjas, istumise all Ford Fiesta WRC RS. Tänak on pidevalt kiire, kuid tulemuseks õnnestub realiseerida vaid hooaja eelviimane võidukihutamine: Itaalias teenib saarlane kolmanda koha. Ülejäänud aastat võib pidada selgeks ebaõnnestumiseks.

2013 – M-Sport heidab Tänaku üle parda. Kaugel pole ka karjääri lõpp. Tänak pühendub oma tiimi ehk OT Racingu arendamisele ja kihutab N-rühma Subaruga kodumaistel võistlustel. Saaremaa rallil kaotab ta Fordi WRC autol sõitnud Georg Grossile vaid 4,4 sekundiga.

2013. aasta detsmebris toimus pressikonverents, kus Oleg Gross (paremal) ja Ott Tänak (keskel) teatasid, et saarlane naaseb M-Spordi tiimi. (Õhtuleht)

2014 – Pressikonverentsil annab Tänak teada, et Märtini ja teiste toetajate abil liitub ta taas M-Spordiga. Seitsmel rallil sõidetakse WRC2-klassis: Poola ralli võidetakse, Soomes ja Saksamaal kerkitakse poodiumile. Rootsis, Portugalis ja Walesis kihutatakse WRC-autoga: parimaks jääb Skandinaavias saadud viies koht.

2015 – Wilsoni usaldus on tagasi võidetud ja Tänak saab taas kirja täismahus WRC hooaja. Oma potentsiaali ei suudeta siiski tulemuseks realiseerida. Aastat jääb kaunistama Poola ralli kolmas koht.

2016 – Taas otsustamise koht: kas Wilson jätkab Tänaku usaldamist? Jah! Tänakust saab DMACKi tiimi sõitja. Sisuliselt jääb mees M-Spordi liikmeks, kuid tema kasutab erinevalt teistest alles arendamise järgus olevaid DMACKi rehve. Kohati sõidetakse üle ootuste hästi, rehvi arengusse panustatakse palju teadmisi ja energiat. Poola ralli võit libiseb napilt käest, kuid kokkuvõttes teeb Ott vinge hooaja.