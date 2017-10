Viimastel aastatel on Eesti ujumise tulevikulootustest kõige eredamalt säranud Kregor Zirk, kes ihkab maailma tipptasemel läbi lüüa. Ent laineharjal on ka tema eakaaslane Armin Evert Lelle, kelle eesmärgid on samuti vägevad.

Viimsi kooli abiturient Lelle jõudis tänavu suvel nii juunioride EMil kui MMil seliliujumises poolfinaali, EMil oli ta kõrvalalalgi ehk liblikujumises sama edukas, rääkimata Põhjamaade meistrivõistlustel nopitud medalitest.

Treener Bruno Nopponeni arvates peaks hoolealuse tõusutee jätkuma vähemalt 2024. aasta olümpiani. 2020 Tokyo mängudele üritatakse pääseda A-normiga. „Seal me medalit veel taga ei aja, aga neli aastat hiljem lähme kindlasti medali pärast võitlema,“ lausub Nopponen.

Kuuldes juhendaja julgeid väljaütlemisi, vajub Lelle korraks mõttesse. „A-normiga Tokyosse – miks mitte!“ arutleb ta. „2024. aasta olümpialt medal? Kes ei tahaks! Kui treeneril on minu jaoks nii kõrged sihid, siis võtan need omaks.“