Eesti korvpallikoondislase Rain Veidemani koduklubi Udine lõpetas Itaalia esiliigas eelmise hooaja positiivsel lainel, kuid uus tšempionaat algas konarlikult, kahe kaotusega. Sellele järgnes kodupubliku ees magus lisaajal saadud võit kahe võiduga startinud Ravenna üle.

Udine president Alessandro Pedone postitas pärast teist vooru meeskonna Facebooki lehele vihase tiraadi, kus enim sai piitsa peatreener Lino Lardo. Pedone lõpetas teatega, et nõuab järgmises kohtumises võitu. Kuidas oli olukord meeskonna seest vaadates? Veideman ütles Õhtulehele, et olukord ei muutunud liialt ärevaks.

„Treener on vana kala, rahulik mees. Praegu on hooaja algus, meeskonnas uusi mängijaid, kokkumängu saavutamine võtab aega. Peame üksteist tundma õppima, iga päevaga saame üha paremini aru, mida peame väljakul tegema ja mida treener meilt ootab. Eks treener pidi ka presidendile selgitama, et see protsess nõuab aega,“ rääkis Veideman.