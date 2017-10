Indiana Pacersi ja Brooklyn Netsi matš lõppes õnnetult Netsi tagamängija Jeremy Lini jaoks, kes kukkus neljandal veerandajal nii õnnetult, et vigastas põlve ja pidi mängust lahkuma. Lin puhkes kohe nutma ja mõistis, et tegu on tõsise traumaga. Täna tehakse tema paremale põlvele põhjalikud uuringud, aga suure tõenäosusega on tegu ristatisideme rebendiga, mis lõpetaks Lini hooaja. Nets kaotas kohtumise 131:140.

