Autoralli MM-sarja kodulehekülg teatas, et rallide vaatajanumbrid on tõusnud nii kohapeal kui ka teleülekannetes.

10 MM-etapi peale on rallisid vaatamas käinud 3,75 miljonit inimest ja võrreldes mullusega on see arv tõusnud 187 000 võrra ehk 5 protsenti. Kahe nädala eest peetud Hispaania ralli andmeid pole veel sisse loetud, tulemas on veel Suurbritannia ja Austraalia etapid. Seega tõuseb pealtvaatajate arv ülisuure tõenäosusega üle nelja miljoni.

Kümnest rallist kaheksal on piletimüük kasvanud, enim tõusis see Sardiinias (59 protsenti) ja Rootsis (33 protsenti). Kõige menukamad rallid on jätkuvalt Argentiinas ja Portugalis, kus raja ääres oli koguni 950 000 pealtvaatajat.

Võrreldes viie hooaja taguse ajaga peaks sel aastal MM-sarja pealtvaatajate hulk tõusnud olema koguni 50 protsenti.

Telereitingute andmed kajastavad ainult poole hooaja näitajaid, aga need olid samuti julgustavad - üle maailma kasvas vaatajate hulk 17 protsenti.