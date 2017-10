Eile jalgpalli Meistrite liigas Manchester Unitedi ja Lissaboni Benfica vahel peetud matši järel tõmbas tähelepanu Unitedi ründaja Romelu Lukaku, kes lohutas Benfica kurba väravavahti Mile Svilarit.

Meistrite liigas läbi aegade noorima väravavahina platsile jooksnud Svilari (18) hingele jäi kohtumise ainus värav. Tabamus läks küll Unitedi edurivimehe Marcus Rashfordi arvele, aga selle sünnilugu oli üpris kummaline.

Rashford saatis 64. minutil keriva karistuslöögi teele väljaku vasakult poolt, umbes 40 meetri kauguselt. Benfica noor väravavaht Mile Svilar valis vale positsiooni, püüdis palli küll taganemise pealt kinni, aga ei saanud enne väravajoone ületamist pidama. Väravajoonetehnoloogia tegi oma tööd ausalt ja luges tabamuse ära.

Mile Svilar pärast selg ees väravasse jooksmist. (CARL RECINE)

Endisele Unitedi keskväljamehele Paul Scholesile pakkus Lukaku ja Svilari embamine aga nalja. "Olgem ausad, see oli ainus kord, kui Lukaku Svilarile lähedale jõudis," rääkis ta kanali BT Sport eetris ja tunnistas, et Lukaku vorm on praegu üsna kehv. Üsna nähtamatu oli ta ka laupäeval Inglismaa liiga kohumises Liverpooliga, mis lõppes 0:0.

"Tegelikult on Lukaku muidugi tore poiss, et ta väravavahti lohutas. Loodetavasti saab ta sellest apsakast üle," lisas Scholes.