Aga pole halba ilma heata. Talvel Prema Powerteam’ist Hitechi meeskonda siirdunud Aron sõnab, et aasta oli senise karjääri vaat et õpetlikem. Teadmisi tuli nii enda kui ka inseneritöö kohta.

Rõõmu valmistab Aronile seegi, et kui mullu kippus ta mees mehe vastu võitlustes kaotajaks jääma, siis tänavu oli ta enda sõnul sarja üks kardetumaid mehi. „Kõik teadsid, et olen agressiivne ja üritan iga hinna eest mööda saada,“ lausub ta ja lisab, „nõrk pool olid ajasõidud. Olen sellega kõvasti töötanud ja kõikvõimalikud meetmed kasutusele võtnud, ka spordipsühholoogi abi.“

Enne, kui asume Aroni tänavusi tulemusi lahkama, olgu meenutatud, et eestlane alustas oma teist F3 hooaega võidumõtetega („Ega teise-kolmanda koha pärast ole ju mõtet võitlema minna.“). Paraku pandi kogu tiimiga talvise arendustöö osas puusse, mistõttu kujunes aasta väga kaootiliseks ning tšempion Lando Norris jäi lõppeks enam kui 300 punkti kaugusele.

„See pole otseselt kellegi süü, aga läksime talvel täiesti vales suunas. Saime seda teada alles esimesel etapil, seepärast olimegi terve hooaeg teistest kümme sammu maas.“

Konkreetselt oli hooaja algul probleemiks auto tagaosa stabiilsus. Kolmandaks ehk Pau etapiks saadi küll õigele rajale – mida tõestavad ka Aroni sealsed tulemused: 5., 5. ja 3. –, aga…

„Sõitsime terve talvehooaja täiesti teistsuguse autoga, seega polnud meil õrna aimugi, kui tekkis näiteks alajuhitavus, et kuidas seda parandada. Talvetestid läksid raisku. Hooajal oli hästi palju arvamistööd, mistõttu oli väga keeruline stabiilselt sõita.“

Ralf Aroni hooaeg Hitechi masinaga kujunes oodatust ebastabiilsemaks. (FIA F3)

Kui eelmisel aastal suutis Aron Hungaroringil ühe sõidu võita, siis tänavusteks tipphetkedeks jäid kolmandad kohad Pau tänavaringrajal ja Nürburgringil. Ometi ei ütle ta, et talvine tiimivahetus olnuks viga.

„Eelmisel aastal tundus, et Prema pole tänavu enam see tiim, kellega sari võidetakse,“ selgitab ta. „Ja nii oligi. Lando Norris võitis Carliniga. Mul oli ka võimalus minna Carliniga sõitma, aga Hitech tundus parim variant. Nad oli eelmisel aastal uue tiimina kohe teised.“

Lisaks kirjeldatud talvisele apsule osutusid Volkswageni mootorid Mercedese omadest ootamatult paremateks ja töökindlamateks. „Ühelgi Mercedese sõitjal polnud sel aastal Volkswageni vastu mingit võimalust,“ märgib Aron.

Tõsi, meeskondliku tiitli võitis viiendat aastat järjest Prema, kes kasutab Mercedese jõuallikaid. Volkswageni tiimid Carlin ja Motopark olid vastavalt teine ja kolmas. Ent individuaalselt mahtus esikuuikusse vaid kolm nii-öelda Mercedese sõitjat (3., 4. ja 5. koht).

Praegu keskendub Aron rahandusõpingutele Šveitsis Luganos asuvas Franklini ülikoolis, kuid novembri lõpus plaanib ta kindlasti minna Abu Dhabisse testima. Lahtine on vaid see, kas GP3 või F2 auto ning mis tiimiga.

Niisamuti ei osanud ta veel öelda, kas tema karjäär jätkub kolmandat aastat F3 sarjas või astub ta GP3 või F2 karussellile. Neist viimane oleks tasemelt samm edasi, sest tegu on viimase trepiastmega enne kuninglikku F1-e. Pakkumisi olevat igast nimetatud sarjast, kuid konkreetsemalt on veel vara avalikult rääkida. Küll aga ütles ta, et Hitechis jätkamine on pigem ebatõenäoline.