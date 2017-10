Toyota rallitiimis auto arendajana suurt rolli mänginud Juho Hänninen lahkub peagi tiimist, et teha ruumi Ott Tänakule. Soomlane tunnistas, et on pettunud ja ei oska öelda, kuidas tema rallikarjäär jätkub.

„Ega ma midagi enam teha saanud," alustas Hänninen olukorra kommenteerimist. „Samas valetaksin, kui väidaksin, et ei olnud pettunud. Seekord läks nõnda," ütles ta portaalile rallit.fi.

36aastase soomlase olukorra teeb kurvemaks fakt, et hooaja teises pooles on ta näidanud väga head kiirust: Soomes oli ta kolmas, Saksamaal ja Kataloonias neljas. Hännineni viimaseks sõiduks Toyota tiimis jääb Walesi MM-etapp, sest Austraalias teda enam rajale ei lasta.

Mis saab edasi? „Suuremaid plaane praegu polegi. Teen Walesi ralli ära ja seejärel mõtlen,“ arutles ta. Hänninen ei välistanud, et tema tipptasemel rallikarjäär võib ka lõppeda, kuid midagi kindlat mees ei öelnud. „Kui tekib hea võimalus, siis sõidan igal juhul edasi.“

Hänninen tegi MM-sarjas debüüdi juba 2006. aastal, üks hooaeg varem võitis ta muuhulgas ära ka Saaremaa ralli. Esmakordselt jõudis ta (peaaegu) täispikkuses WRC-hooajani tänavu Toyotaga.