Anett Kontaveit rõõmustas aasta esimesel poolel – tegelikult ka juulikuus – tennisesõpru üha uute ja uute edukate mängudega, mis tõid karjääri esimese esikoha WTA turniiridel, lisaks veel kaks finaalikohta. Augustist alates sai ta aga kaheksa turniiri peale kokku ainult kaks võitu.

Eesti Föderatsiooni karikasarja naiskonna treener-kapten Märten Tamla ja tenniseekspert Margus Uba usuvad, et mingit katastroofi pole tulemustes vaja näha, tegemist on vaimse väsimusega, nüüd tuleb peale puhkust anda, teha uueks hooajaks korralik ettevalmistus ja siis värske vaimuga uuesti väljakule minna. Ülitihedas konkurentsis aastaringselt tasemel püsimiseks tuleb saada lihtsalt veel natuke tugevamaks.

Väikegi järeleandmine võib tuua kaotuse

„Suure tõenäosusega on tegemist vaimse väsimusega. Sa pead aastaringi tuuritama, lendama mitmel korral üle ookeani, kogu see võistlustemöll. Ja tänavu on ju esimene aasta, kus Anett on sellel päris kõrgel tasemel kõik need kuud sees olnud,“ pakub Tamla.