Snuukriäss Ronnie O’Sullivan ei väsi üllatamast. Värvika elulooga meest peetakse kõigi aegade andekamaks mängijaks, kuid omajagu talenti on talle antud ka muude tegevuste juures.

Inglismaa lahtistel meistrivõistlustel kohtus O’Sullivan kaheksandikfinaalis Zhang Yongiga. Kui väljakule olid jäänud veel vaid roosa ja must kuul, astus laua äärde tundmatu naisterahvas, kes turvamehe ja kohtuniku eest osavalt eemale puikles.

O’Sullivan ei lasknud end naisest segada ja lõi roosa kuuli kindlalt auku. Siis saabus aga ootamatu pööre: viiekordne maailmameister ulatas kii naisterahvale ja lubas temal viimase löögi teha. Kohtunik ja turvamehed vaatasid asja rahulikult pealt. Naine eksis, kuid O’Sullivan andis Twitteris teada, et leidis endale tulevase mängupartneri, kui peaks minema segapaaride mõõduvõtuks.

