Ralliajakirjanik Colin Clark on mees, kes eelmisel nädalal teatas, et Ott Tänakust saab Toyota meeskonna liige. Paljud kahtlesid tema sõnades, kuid möödusid mõned päevad ja uudis saigi avalikuks.

Värskes videoblogis võttis Clark taas luubi alla eestlase tuleviku. „Kas Tänak on Toyota jaoks riskantne valik? Absoluutselt mitte! Kas Toyota on Tänaku jaoks riskantne valik? Minu arvates küll. Ma tõesti usun, et see on risk,“ arutles WRC ralliraadiost tuntud britt.

Clarkile pakkus huvi, kuidas jaotatakse rollid Tänaku, Jari-Matti Latavala ja Esapekka Lappi vahel. „Mida Ott Tänakult järgmisel hooajal oodatakse? See on keeruline küsimus. Kas temast saab Jari-Matti Latvala abimees? Tõenäoliselt on see Latvala viimane võimalus tulla individuaalseks maailmameistriks. Kas Ott on tõesti seal, et Latvalat aidata? Või jääb tema seis sarnaseks tänavusele hooajala, kui Tänak võitleb tiitli eest oma meeskonnakaaslasega? Ta sai tiitliheitluse maitse suhu ja loodab ka järgmisel aastal tipus olla.“