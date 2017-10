Teises hilisõhtuses matšis avas võiduarve tiitlikaitsja Istanbuli Fenerbahce. Avavoorus Malaga Unicajale alla jäänud türklased olid täna lisaajal 92:86 üle Kristjan Kanguri endisest tööandjast Milano Olimpiast.

Avaveerandi võitis võõrsil mänginud Fenerbahce kahe punktiga, poolajaks oli ühega peal Milano. Kümme minutit enne matši lõppu oli türklaste edu kümme punkti, kuid Olimpia mehed ei jätnud jonni ja said viimaseks minutiks vahe kolmele punktile. Vladimir Micovi kaugvise tõi tabloole numbrid 80:80, järgnes lisaaeg, kus tiitlikaitsja siiski oma paremuse maksma pani.

Fenerbahce võitu panustasid enim Kostas Sloukas (17 punkti, 9 korvisöötu), Brad Wanamaker (16 punkti), Luigi Datome (16 punkti, 7 lauapalli) ja Nicolo Melli (15 punkti, 11 lauapalli).

Milano kasuks viskasid Amath M’Baye ja Dairis Bertans kumbki 16 punkti.

.@FBBasketbol with a win on the road against @OlimpiaMI1936 after an OT.#GameON pic.twitter.com/JRx7jkXx4F