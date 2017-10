F1

Lõplikud ajad. Hamilton oli mõlemal vabatreeningul kunn!

INITIAL CLASSIFICATION (END OF FP2)



Another great session for @LewisHamilton, who posts the fastest ever F1 lap at @COTA ⏱️#USGP #FP2 pic.twitter.com/El9jTPPISp — Formula 1 (@F1) October 20, 2017



INITIAL CLASSIFICATION (END OF FP1): A successful morning for @LewisHamilton #USGP 🇺🇸 #FP1 pic.twitter.com/83C5rODhgB — Formula 1 (@F1) October 20, 2017



Kvalifikatsioon sõidetakse homme südaööl.